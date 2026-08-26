Более 40 тыс. бюджетных мест выделили перешедшим на новую модель вузам

Перешедшим на новую модель образования вузам в новом учебном году выделили 41,1 тыс. бюджетных мест по 581 образовательной программе. Об этом «РИА Новости» сообщили в Минобрнауки России. Сейчас в проекте участвуют 17 вузов.

В министерстве уточнили, что полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить за следующие три года. По отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется в 2027 году, рассказали в Минобрнауки. Поступившие до этого или нынешние абитуриенты бакалавриата и магистратуры смогут доучиться по этим программам.

Пилотный проект по переходу на новую систему образования начался в 2023 году в шести вузах, а с января 2026 года число участников выросло до 17. Студенты, участвующие в «пилоте», получают базовое (от четырех до шести лет) и специализированное (от одного до двух лет) высшее образование. С 1 сентября 2026 года эксперимент планируют расширить, но о полном отказе от болонской системы с бакалавриатом и магистратурой речи не идет.