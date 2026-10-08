В Озерске завершили восстановление электросетей

Авария на кабельной распределительной сети произошла 5 октября, оставив без электричества дома на улицах Иртяшской, Семенова, Матросова, Ермолаева, Музрукова, проспектах Карла Маркса и Ленина. По данным ведомства, происшествие было связано с повышенной нагрузкой — из-за холода жители стали использовать обогреватели. Специалисты челябинского филиала «Россети Урал» работали над проблемой круглосуточно, пытаясь найти место повреждения. Части потребителей электричество подавали по резервным схемам. В устранении последствий аварии были задействованы 34 человека и 17 единиц специальной техники, а также семь резервных источников электроснабжения общей мощностью порядка 1,5 МВт. Кроме того, была построена временная кабельно-воздушная линия электропередачи 6 кВ. На данный момент специалисты отрабатывают точечные заявки потребителей и выполняют финальную дополнительную проверку энергообъектов 0,4 кВ.