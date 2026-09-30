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Единое школьное телевидение запустят во всех школах России

Кравцов: школьное телевидение запустят во всех школах России с 2027 года

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 2027 года школьное телевидение появится во всех школах страны. Он уточнил, что пилотный проект стартует в 15 регионах.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«В развитии системы воспитательной работы мы создали школьное телевидение, когда будут различные фильмы, ролики, интересные детям, необходимые в том числе для обучения, показываться после уроков, на переменках»,— пояснил министр (цитата по «Интерфаксу»).

В каких регионах стартует пилотный проект по внедрению школьного телевидения, Сергей Кравцов не раскрыл. Впервые о планах запустить такой проект власти России сообщали в 2017 году.

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