Единое школьное телевидение запустят во всех школах России

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 2027 года школьное телевидение появится во всех школах страны. Он уточнил, что пилотный проект стартует в 15 регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минпросвещения Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Глава Минпросвещения Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«В развитии системы воспитательной работы мы создали школьное телевидение, когда будут различные фильмы, ролики, интересные детям, необходимые в том числе для обучения, показываться после уроков, на переменках»,— пояснил министр (цитата по «Интерфаксу»).

В каких регионах стартует пилотный проект по внедрению школьного телевидения, Сергей Кравцов не раскрыл. Впервые о планах запустить такой проект власти России сообщали в 2017 году.