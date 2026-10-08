В Краснодаре продолжает действовать сигнал атаки БПЛА

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и проследовать в безопасное место. Находясь дома, не выходите на улицу и укройтесь в помещении без окон — ванной, туалете, коридоре или кладовой. Не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от окон и дверей, не останавливайтесь на лестничной клетке.