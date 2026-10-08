В Краснодаре продолжает действовать сигнал атаки БПЛА
08.10.2026, 07:16
Утром 8 октября в Краснодаре продолжает действовать сигнал атаки беспилотных летательных аппаратов. Он был объявлен около 01:31 мск прошедшей ночью, сообщили в мэрии.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и проследовать в безопасное место. Находясь дома, не выходите на улицу и укройтесь в помещении без окон — ванной, туалете, коридоре или кладовой. Не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от окон и дверей, не останавливайтесь на лестничной клетке.
На улице следует укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, в паркинге или подземном переходе. Не прячьтесь у стен многоквартирных домов, не используйте для укрытия автомобили и остановочные павильоны. Если вы в машине, покиньте ее и найдите укрытие.
При обнаружении БПЛА необходимо сообщить об этом по номеру 112. Запрещено выкладывать в соцсети фото и видео беспилотников, мест их падения, работы систем ПВО и спецслужб — за это предусмотрена административная и уголовная ответственность. Сигнал отменят после стабилизации обстановки.