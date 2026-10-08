В Прикамье снизилась цена на бензин

По данным Росстата, с 29 сентября по 5 октября 2026 года изменение цен на бензин было зафиксировано в 35 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Саха (Якутия) (+4,7%) и Ивановской области (+4,0%). Снижение цен на топливо было зафиксировано в 27 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Марий Эл (-2,5%) и Чувашской Республике (-2,4%).