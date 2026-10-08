В Прикамье снизилась цена на бензин
08.10.2026, 07:40
За неделю с 29 сентября по 5 октября 2026 года средняя цена на автомобильный бензин в Пермском крае снизилась на 32 коп. и составила 86,42 руб. за литр, сообщает Росстат.
Стоимость бензина АИ-92 снизилась на 79 коп., до 80,83 руб. за литр, АИ-95 подорожал на 2 коп., до 90,38 руб. за литр, цена на АИ-98 увеличилась на 93 коп. и составила 99,62 руб. за литр. Стоимость дизельного топлива выросла на 2 коп. и составила 87,91 руб. за литр.
Средняя цена бензина в Приволжском федеральном округе составила 76,01 руб. за литр.
По данным Росстата, с 29 сентября по 5 октября 2026 года изменение цен на бензин было зафиксировано в 35 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Саха (Якутия) (+4,7%) и Ивановской области (+4,0%). Снижение цен на топливо было зафиксировано в 27 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Марий Эл (-2,5%) и Чувашской Республике (-2,4%).