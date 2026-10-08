В городской компании по обслуживанию инженерных систем сменился директор
08.10.2026, 14:35
Директором ООО «Обслуживание инженерных систем» (100% долей принадлежит МП «Пермводоканал») назначен Александр Левашов. Как указано в Rusprofile, он вступил в должность 9 сентября. На этом посту господин Левашов сменил Егора Потапова, который руководил обществом в качестве и. о. с 6 августа. С момента регистрации компании в декабре 2025 года ею руководила Диана Салахова.
Согласно открытым данным, ранее Александр Левашов занимал должность замначальника инспекции госжилнадзора Пермского края.
О создании ООО «Обслуживание инженерных систем» стало известно в конце 2025 года. Как тогда сообщили «Ъ-Прикамье» в городском департаменте ЖКХ, общество создано для организации комплексного обслуживания инженерных систем объектов социально-культурной сферы, находящихся в муниципальной собственности города Перми.