«Парма» проиграла в Санкт-Петербурге
Обновлено08.10.2026, 07:48
БК «Бетсити Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в гостях уступил питерскому «Зениту». Хозяева площадки уверенно провели весь поединок и завершили его со счетом 99:85.
Наиболее результативным игроком в составе клуба из Перми стал американский защитник Джеремайя Мартин. Он набрал 21 очко, сделал два подбора, а также отдал пять передач.
Напомним, что в первом туре подопечные Евгения Пашутина обыграли в Казани УНИКС. Теперь «Парме» предстоит сложный выезд в Екатеринбург и дерби с БК «Уралмаш».