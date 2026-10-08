На Ставрополье изменили порядок компенсационных выплат пострадавшим от терактов

Органы местного самоуправления формируют списки получателей в течение двух календарных дней со дня получения заявлений и документов. В течение следующего рабочего дня сформированные списки направляются в краевое министерство. Межведомственные запросы в ФНС и Социальный фонд органы местного самоуправления направляют не позднее одного рабочего дня. Министерство проверяет размеры выплат и согласовывает сформированные списки с ГУ МВД и УФСБ по Ставропольскому краю.