На Ставрополье изменили порядок компенсационных выплат пострадавшим от терактов
08.10.2026, 06:36
Правительство Ставропольского края изменило порядок предоставления компенсационных выплат гражданам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, а также гражданам из числа заложников. Об этом говорится в постановлении правительства Ставропольского края №527-п, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».
Документ разделяет порядок оказания помощи пострадавшим и порядок компенсационных выплат за причиненный террористическим актом ущерб. Получателями компенсаций могут быть, в частности, члены семей погибших, граждане, получившие вред здоровью, а также лица, которым был причинен имущественный ущерб.
Для получения единовременной финансовой помощи заявителям необходимо представить документы, подтверждающие личность и соответствующие обстоятельства. В зависимости от основания обращения это могут быть документы о причинении вреда здоровью, смерти члена семьи, утрате имущества, а также документы, подтверждающие родство или статус законного представителя.
Органы местного самоуправления формируют списки получателей в течение двух календарных дней со дня получения заявлений и документов. В течение следующего рабочего дня сформированные списки направляются в краевое министерство. Межведомственные запросы в ФНС и Социальный фонд органы местного самоуправления направляют не позднее одного рабочего дня. Министерство проверяет размеры выплат и согласовывает сформированные списки с ГУ МВД и УФСБ по Ставропольскому краю.
Изменениями также уточнен порядок установления факта нарушения условий жизнедеятельности граждан в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Для случаев, связанных с террористическими актами, комиссия устанавливает факт проживания гражданина в жилом помещении и факт утраты имущества первой необходимости.
Компенсационные выплаты будут осуществляться в пределах бюджетных обязательств краевого бюджета. Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.