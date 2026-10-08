Систему «ИИ Доктор» внедрят в работу здравоохранения Тувы
08.10.2026, 06:36
АО «Астратех» займется внедрением системы «ИИ Доктор» в единую государственную информационную систему здравоохранения Тувы «Региональная медицинская информационно-аналитическая система 17». Об этом говорится в постановлении республиканского правительства о соглашении о сотрудничестве между кабмином и компанией.
«“ИИ Доктор” представляет собой программный комплекс на основе технологий искусственного интеллекта, обеспечивающий клиническую поддержку принятия решений медицинскими работниками при оказании медицинской помощи населению»,— говорится в документе. Работы по внедрению системы должны завершиться к концу 2027 года.
В соглашении указывается, что финансирование необходимых работ будет осуществляться за счет средств «Астратеха». Компании принадлежит интеллектуальная собственность на «ИИ Доктор».