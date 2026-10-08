Систему «ИИ Доктор» внедрят в работу здравоохранения Тувы

АО «Астратех» займется внедрением системы «ИИ Доктор» в единую государственную информационную систему здравоохранения Тувы «Региональная медицинская информационно-аналитическая система 17». Об этом говорится в постановлении республиканского правительства о соглашении о сотрудничестве между кабмином и компанией.