Премьер станет подсудимым

Парламент Венгрии лишил неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра, обвиняемого в краже мобильного телефона. Депутаты от правящей партии удовлетворили ходатайство прокуратуры о снятии иммунитета с главы правительства, против которого будет возбуждено уголовное дело. Лишить себя неприкосновенности попросил сам Мадьяр. В стране началось уголовное преследование высокопоставленных чиновников эпохи премьера Виктора Орбана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Снятие неприкосновенности с премьера Мадьяра, который только в мае возглавил новое правительство страны по итогам парламентских выборов и имеет депутатский мандат от правящей партии «Тиса», произошло 28 сентября в ходе внеочередного заседания парламента. Прямую трансляцию вел телеканал М1.

Обстоятельства дела о краже мобильного телефона, в которой Генпрокуратура Венгрии обвинила действующего премьера, делают эту историю самым необычным случаем в мировой практике и скорее напоминают спектакль с участием Мадьяра и руководства возглавляемой им партии «Тиса». Она имеет две трети мест в парламенте нового созыва.

За удовлетворение ходатайства Генпрокуратуры, потребовавшей возбудить уголовное дело в отношении премьера Мадьяра, проголосовали 139 депутатов от правящей коалиции «Тисы» и ультраконсервативной партии «Наша родина» — без единого голоса против или воздержавшегося.

Фракции оппозиционной партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» экс-премьера Орбана и Христианско-демократической народной партии (ХДНП), напротив, на заседание парламента не явились и в снятии иммунитета с премьера не участвовали. Бойкот оппозиции был связан с тем, что на том же заседании рассматривался вопрос о лишении неприкосновенности депутатов от «Фидеса» Балажа Ханко и от ХДНП Миклоша Шестака, которые были министрами в правительстве Орбана.

Основанием для начала процедуры возбуждения уголовного дела в отношении Петера Мадьяра послужил инцидент июня 2024 года, произошедший в одном из ночных клубов Будапешта (на тот момент будущий венгерский премьер был депутатом Европарламента). В ходе ссоры с одним из посетителей, который начал снимать его на видео, пришедший в ярость Мадьяр выхватил у него смартфон и выбросил в Дунай.

Несмотря на то что Петер Мадьяр явно не намеревался использовать в своих целях гаджет другого человека, прокуратура пришла к выводу, что его действия могут быть квалифицированы как кража. Согласно ст. 370 УК Венгрии наказание за это деяние зависит от стоимости похищенного и способа совершения преступления. Стоимость смартфона, который Мадьяр отобрал у потерпевшего, составляет €275.

В соответствии с этим ему грозят штраф, общественные работы или тюремное заключение на срок до двух лет.

Необычной эту историю делают не только анекдотичные подробности кражи, больше похожей на мелкую бытовую ссору или хулиганский поступок, но и то, что сам Мадьяр с удивительной легкостью согласился на возбуждение в отношении него уголовного дела и пообещал сотрудничать со следствием. Это обстоятельство, а также согласие правящей партии на судебное преследование своего лидера указывают на то, что дело о краже смартфона серьезными последствиями, способными привести к его отставке и заключению под стражу, венгерскому премьеру не грозит.

Венгерская оппозиция рассчитывает извлечь из этого дела максимум политических дивидендов.

«Мадьяр может стать первым в истории премьер-министром, который будет осужден за кражу мобильного телефона»,— заявили в партии «Фидес».

На личном примере демонстрируя, что после завершения 16-летнего правления Орбана в политике страны больше не должно быть священных коров, премьер Мадьяр продолжает зачистку политического поля путем устранения с него фигур оппозиционного лагеря.

Вместе с Петером Мадьяром на своем внеочередном заседании парламент лишил иммунитета депутата от партии «Фидес» Балажа Ханко, занимавшего пост министра культуры и инноваций в правительстве Орбана.

Генпрокуратура подозревает его в нецелевом расходовании средств из Национального культурного фонда, который находился в его ведении.

«Средства направлялись на покрытие расходов, связанных с избирательной кампанией к парламентским выборам 2026 года»,— заявили в Генпрокуратуре. Ведомство отметило, что действия Балажа Ханко предположительно нанесли госбюджету ущерб в размере €47,7 млн и содержат признаки преступления, квалифицируемого как злоупотребление служебным положением.

По запросу прокуратуры вместе с Петером Мадьяром и Балажом Ханко был лишен иммунитета депутат от ХДНП Миклош Шестак, который в 2014–2018 годах занимал кресло министра национального развития. Его подозревают в получении взяток в особо крупных размерах при распределении госзаказов в транспортной и строительной областях.

На прошлой неделе венгерский парламент приостановил действие неприкосновенности у трех депутатов от «Фидеса» из-за разбирательства по делу о клевете — Яноша Поча, Миклоша Паньи и Мате Кочиша. По версии оппозиции, триггером скандала стала вымышленная история о политике-педофиле от «Фидеса», известная как «дело дяди Жолти».

Петер Мадьяр же в ходе поездок по стране продолжает выстраивать образ «народного премьера», который всегда доступен простым людям, даже если он вызывает у них негативные эмоции. Подтверждением этого 26 сентября стал инцидент, произошедший во время встречи с жителями города Сольнок, где в него бросили яйцо (нападавший промахнулся, глава правительства не пострадал, но в его выступлении произошла заминка). Как сообщило интернет-издание Index, позже нападавший заявил: он «жалеет, что не попал Мадьяру в голову». В ответ глава правительства предположил, что «яичную атаку» на него предпринял активист «Фидеса».

На сентябрьском празднике сбора винограда в Сексарде пожилой мужчина облил премьера вином в знак несогласия с его политикой. В ответ Петер Мадьяр только рассмеялся, пожалев, что вино было использовано не по назначению. А до этого в июне в Будапеште прохожий плюнул главе правительства в спину на перроне Западного вокзала, где проходила пресс-конференция на тему развития железных дорог.

Так что Мадьяр не только сам бывает агрессивен, но и притягивает к себе агрессию.

Сергей Строкань