Тарифы ЖКХ разогнали недельную инфляцию в России до 0,96%
08.10.2026, 01:08
Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 октября ускорило недельную инфляцию с 29 сентября по 5 октября в России до 0,96% с 0,12% неделей ранее, сообщил Росстат. По данным статслужбы, за отчетную неделю тарифы на водоотведение выросли на 17,1%, холодную воду — на 15,3%, горячую воду — на 14,2%, отопление — на 12,7%, электричество — на 12%. Масштаб зафиксированного Росстатом повышения тарифов превысил ожидания правительства, заложенные в текущий прогноз Минэкономики,— согласно сценарным условиям, совокупный коммунальный платеж в этом году должен вырасти на 9,9%.
По оценке Минэкономики, без учета коммунальных услуг потребительские цены за этот период выросли на 0,21%. Годовую инфляцию на 5 октября ведомство оценивает в 7,17%, отмечая, что показатель может быть уточнен после публикации Росстатом полных данных за сентябрь 9 октября.
Динамика цен без учета ЖКХ была заметно слабее. Продовольствие подорожало за неделю на 0,17% против 0,12% неделей ранее, но рост цен на продукты без овощей и фруктов остался на прежнем уровне — 0,24%. Плодоовощная продукция подешевела на 0,57%, хотя темп ее удешевления замедлился с 1,19%. Непродовольственные товары подорожали на 0,13% против 0,06%. Рост цен на бензин возобновился и составил 0,29%, дизель продолжил дешеветь. В услугах влияние индексации сдерживало снижение стоимости туристических поездок и размещения.