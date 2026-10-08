Канье Уэст заработал около $20 млн на отмененных концертах в Петербурге

В беседе с “Ъ” его глава Анна Субчева рассказала, что ее компания, она сама и артист столкнулись с огромным потоком негатива, который был создан конкурентами и разогнан СМИ. В частности, она заявила, что публиковались фейковые переписки с рэпером и его представителями: «Сам артист потом даже прислал видео, что у него в переписке этого нет». Она также подчеркнула, что ее компания не нарушила «ни одного закона».