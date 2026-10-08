Канье Уэст заработал около $20 млн на отмененных концертах в Петербурге
08.10.2026, 08:01
Американский рэпер Канье Уэст (Ye) заработал за два отмененных концерта в Санкт-Петербурге порядка $20 млн, сообщили “Ъ” два источника, знакомых с ситуацией. Один из собеседников газеты отметил, что «это не чистый гонорар — из этих денег оплачиваются, например, услуги его персонала». По словам другого источника, исполнитель, вероятно, не вернет деньги за концерты, потому что это не предусмотрено в его контракте.
Концерты рэпера должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в рамках мирового тура в поддержку альбома «Bully». Организатором мероприятия выступило московское агентство Say Agency.
В беседе с “Ъ” его глава Анна Субчева рассказала, что ее компания, она сама и артист столкнулись с огромным потоком негатива, который был создан конкурентами и разогнан СМИ. В частности, она заявила, что публиковались фейковые переписки с рэпером и его представителями: «Сам артист потом даже прислал видео, что у него в переписке этого нет». Она также подчеркнула, что ее компания не нарушила «ни одного закона».
30 сентября агентство Say Agency выступило с официальным обращением, в котором говорится, что российские концерты Ye «в запланированные даты состояться не смогут», но про полную отмену их речи не идет. Компания также сообщила о порядке возврата денег за билеты с 12 октября, отметив, что «подробности о правилах и условиях возврата» будут опубликованы позже. Отвечая на вопрос “Ъ”, удастся ли все-таки провести выступление Канье Уэста в России, Анна Субчева ответила: «Посмотрим».
30 сентября стало известно, что в Санкт-Петербурге правоохранительные органы начали доследственную проверку на предмет возможного мошенничества со стороны организатора концертов рэпера. И в ближайшее время собранные материалы будут переданы в Москву и к проверке подключится центральный аппарат МВД. «Есть или нет основания для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, будут решать уже в центральном аппарате МВД. Там же в случае необходимости проведут и дополнительную проверку деятельности находящегося в столице организатора отмененных концертов»,— пояснил ранее собеседник “Ъ”.