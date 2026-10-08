Минздрав разъяснил сокращение бюджета федерального проекта по борьбе с раком

Субвенции увеличат на 9,6%, до 4376,9 млрд руб., говорят в ведомстве, что «выше на 64,4 млрд руб., чем планировалось в 2026 году». На те же 9,6% вырастет финансирование федеральных клиник, где оказывают сложную и высокотехнологичную помощь,— в 2027 году они получат 378,9 млрд руб. «Это позволит повысить доступность указанной медицинской помощи больным со сложными и тяжелыми случаями заболеваний независимо от места их проживания,— подчеркнули в пресс-службе ведомства.— Таким образом, проектом федерального бюджета гарантировано увеличение объемов финансирования оказания медицинской помощи застрахованным лицам по ОМС темпами, опережающими инфляцию, в том числе по профилю "онкология", а также расширение ее доступности».