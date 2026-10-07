Срок ремонта коллектора на Красных Партизан увеличили до четырех месяцев

Как рассказал директор по производству «Краснодар Водоканала» Станислав Гераськов, первоначальный осмотр показал локальные повреждения коллектора. Более детальное обследование после вскрытия дороги выявило разрушение его свода на протяжении 190 м. В связи с этим было принято решение заменить весь поврежденный участок.