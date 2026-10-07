Срок ремонта коллектора на Красных Партизан увеличили до четырех месяцев
07.10.2026, 20:53
Ремонт коллектора и устранение провала на пересечении улицы Красных Партизан и проезда Кропоткина в Краснодаре займут до четырех месяцев. Изначально специалисты рассчитывали заменить около 15 м трубы, однако после вскрытия дорожного полотна выяснилось, что повреждения имеют больший масштаб.
Как рассказал директор по производству «Краснодар Водоканала» Станислав Гераськов, первоначальный осмотр показал локальные повреждения коллектора. Более детальное обследование после вскрытия дороги выявило разрушение его свода на протяжении 190 м. В связи с этим было принято решение заменить весь поврежденный участок.
«Первоначально мы предполагали, что потребуется заменить около 15 м трубы. После вскрытия дорожного полотна и проведения более детального обследования выяснилось, что свод коллектора разрушен на протяжении 190 м. Поэтому приняли решение заменить весь проблемный участок сразу»,— сообщил Станислав Гераськов.
По его словам, ремонтные работы не повлияют на работу систем водоснабжения и водоотведения. Они продолжат функционировать в обычном режиме.
Сейчас специалисты уже вскрыли дорожное полотно. На участке продолжаются земляные работы и установка шпунтов для укрепления котлована. После этого специалисты приступят непосредственно к ремонту трубопровода.
Работы организованы круглосуточно и без выходных. В них задействованы 15 специалистов и шесть единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодара.
Ранее сообщалось, что причиной образования провала на участке стало повреждение старого канализационного коллектора диаметром 2 тыс. мм. Его построили в 1960-х годах.
На время проведения ремонта на улице Красных Партизан действует частичное ограничение движения транспорта. Оно затрагивает три полосы на выезд из города в направлении улицы имени Герцена.