Маркетплейсы потеряли часть активной аудитории после атак на их склады

“Ъ” ознакомился с презентацией «Изменение медиаландшафта» ГК «Родная речь». Из нее следует, что некоторые e-com площадки потеряли значительную долю ежедневного охвата (количество уникальных пользователей, которое хоть раз заходило на сайт в течение определенного периода ) в августе—сентябре. Изменение внесли последствия атак БПЛА на склады маркетплейсов, следует из документа. Наибольшее сокращение видно у Wildberries: за август—сентябрь на 10% год к году, время проведения на площадке также за период сократилось на 28%.