Маркетплейсы потеряли часть активной аудитории после атак на их склады
08.10.2026, 06:31
Маркетплейсы столкнулись в августе—сентябре со снижением ежедневных охватов. Так, Wildberries потерял 10%, «Яндекс Маркет» — 8%, в то же время у Ozon этот показатель вырос на 26%. Аналитики связывают снижение охватов с серией атак на склады маркетплейсов, а разницу объясняют значительным снижением маркетинговых расходов у Wildberries и сохранением активности у Ozon.
“Ъ” ознакомился с презентацией «Изменение медиаландшафта» ГК «Родная речь». Из нее следует, что некоторые e-com площадки потеряли значительную долю ежедневного охвата (количество уникальных пользователей, которое хоть раз заходило на сайт в течение определенного периода ) в августе—сентябре. Изменение внесли последствия атак БПЛА на склады маркетплейсов, следует из документа. Наибольшее сокращение видно у Wildberries: за август—сентябрь на 10% год к году, время проведения на площадке также за период сократилось на 28%.
Связь между атаками и снижением охватов партнер Data Insight Федор Вирин объясняет тем, что «в результате атак часть товаров стала недоступна для потребителей в отдельных регионах, а часть товаров стали везти гораздо дольше. Это привело к тому, что потребители отложили или отменили часть покупок».