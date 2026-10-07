На Алтае может возобновиться строительство двух ГЭС

Проект строительства Катунской ГЭС на 1,6 ГВт был остановлен в 1990-е годы. Тогда его посчитали экономически нецелесообразным, вопросы возникли и к экологичности. В перспективе выработка станции может составить 6,08 млрд кВт•ч. Стоимость строительства предварительно оценивается в 800 млрд руб. с НДС в ценах 2026 года, она будет уточнена после разработки проектной документации. Контррегулятор станции — Чемальская ГЭС на 300 МВт — необходима для перераспределения и выравнивания поступающих от Катунской ГЭС расходов воды. Выработка станции может составить 1,19 млрд кВт•ч. Ее возведение оценивают в 138 млрд руб. с НДС в текущих ценах.