На Алтае может возобновиться строительство двух ГЭС
08.10.2026, 01:10
Власти Алтая предлагают вернуться к проекту строительства Катунской (1,6 ГВт) и Чемальской ГЭС (300 МВт) на притоках Оби, который был остановлен в конце прошлого века. Это необходимо как для покрытия энергодефицита в республике, так и для увеличения объема грузоперевозок до 40 млн тонн в год, в том числе через Северный морской путь.
Глава Алтая Андрей Турчак предложил проработать строительство каскада Обских ГЭС, прежде всего — Чемальской и Катунской ГЭС. Об этом он заявил на XVIII Научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии». По его словам, станции необходимы для энергоснабжения железнодорожного участка до границы с Китаем, покрытия дефицита мощности в регионе и защиты от наводнений Новосибирска, Сургута и Ханты-Мансийска.
Проект строительства Катунской ГЭС на 1,6 ГВт был остановлен в 1990-е годы. Тогда его посчитали экономически нецелесообразным, вопросы возникли и к экологичности. В перспективе выработка станции может составить 6,08 млрд кВт•ч. Стоимость строительства предварительно оценивается в 800 млрд руб. с НДС в ценах 2026 года, она будет уточнена после разработки проектной документации. Контррегулятор станции — Чемальская ГЭС на 300 МВт — необходима для перераспределения и выравнивания поступающих от Катунской ГЭС расходов воды. Выработка станции может составить 1,19 млрд кВт•ч. Ее возведение оценивают в 138 млрд руб. с НДС в текущих ценах.