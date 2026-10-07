Кредиторы «Нефтегаз и Энергетики» обсудят мировое соглашение

Кредиторы петербургской компании «Нефтегаз и Энергетика» 8 октября соберутся для обсуждения мирового соглашения по одному из обособленных споров в деле о банкротстве. Кроме того, на собрании планируется одобрить действия конкурсного управляющего по его заключению.