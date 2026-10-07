Кредиторы «Нефтегаз и Энергетики» обсудят мировое соглашение
07.10.2026, 20:41
Кредиторы петербургской компании «Нефтегаз и Энергетика» 8 октября соберутся для обсуждения мирового соглашения по одному из обособленных споров в деле о банкротстве. Кроме того, на собрании планируется одобрить действия конкурсного управляющего по его заключению.
ООО «Нефтегаз и Энергетика» зарегистрировано в Петербурге в феврале 2020 года. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля машинами и оборудованием. 99,99% ее уставного капитала принадлежит немецкой Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, еще одна доля находится у другой иностранной организации.
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 19 августа 2024 года признал «Нефтегаз и Энергетику» банкротом и ввел в отношении нее конкурсное производство.
К числу кредиторов с наиболее крупными требованиями относятся ПАО «НЛМК» и ООО «Ситиэнерго». НЛМК заявил требование на 396,1 млн рублей 23 октября 2024 года, «Ситиэнерго» — на 285 млн рублей 6 ноября того же года.