Интерьеры дома Миллера в Петербурге восстановят по снятым до пожара формам

Декоративные элементы вывезли в специализированные мастерские, где с них сделали формы для последующего воссоздания утраченных деталей. В частности, речь идет о десюдепорте, потолочных кессонах и карнизе с растительным орнаментом, которые первоначально украшали два парадных зала особняка.