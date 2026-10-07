Интерьеры дома Миллера в Петербурге восстановят по снятым до пожара формам
07.10.2026, 20:12
Сохранившийся интерьерный декор дома Миллера на Исаакиевской площади, пострадавшего от пожара 1 октября, позволит восстановить его историческое убранство. До начала реставрационных работ с оригинальных лепных элементов сняли силиконовые формы, сообщили в пресс-службе Смольного.
Декоративные элементы вывезли в специализированные мастерские, где с них сделали формы для последующего воссоздания утраченных деталей. В частности, речь идет о десюдепорте, потолочных кессонах и карнизе с растительным орнаментом, которые первоначально украшали два парадных зала особняка.
Сейчас в проект реставрации вносят изменения с учетом последствий пожара. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов поручил восстановить дом в согласованные до пожара сроки — до конца 2028 года. По словам господина Беглова, фотофиксация, обмеры и архивные материалы позволят восстановить здание.
Проект предусматривает восстановление парадной лестницы, вестибюля и деревянного тамбура, а также помещений второго этажа с декоративно-художественной отделкой и исторической планировкой. Кроме того, планируются реставрация фасадов, раскрытие исторических дверных проемов, ремонт мансардного этажа и крыши.
Подробнее о пожаре в особняке Миллера — в материале «Ъ Северо-Запад» «Особняк Миллера обещают восстановить после пожара».