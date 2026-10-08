Средние зарплаты курьеров выросли более чем на 38%
08.10.2026, 07:31
К началу осени 2026 года средняя зарплата курьеров в России достигла 190 тыс. руб. в месяц — это почти на 39% больше, чем годом ранее. Оплата труда доставщиков сейчас растет быстрее, чем в прошлые периоды. Это может быть связано с дефицитом персонала из-за оттока мигрантов и студентов, подрабатывающих в этом сегменте летом, а также с подготовкой к пиковому сезону.
В России ускорился рост зарплаты курьеров. По данным рекрутингового сервиса hh.ru, медианная предлагаемая зарплата на такие вакансии в сентябре выросла на 38,7% год к году, до 190 тыс. руб. Темпы роста оказались на 16,4 процентного пункта выше, чем год назад. Так, по данным hh.ru, с января по октябрь этого года российские работодатели разместили более 219,8 тыс. вакансий для курьеров — вдвое больше год к году. По данным директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, за третий квартал 2026 года средняя зарплатная медиана курьеров составила 134,6 тыс. руб. в месяц — это на 31% выше, чем годом ранее.
Такой рост предполагаемой заработной платы может быть связан с ростом вакансий в крупнейших городах страны, где зарплаты традиционно выше, а также со спросом на автокурьеров, считают в SuperJob. Также, отмечают в компании, заработная плата сильно зависит от типа доставки. Медианная зарплата автокурьеров на полную занятость в Москве составляет 150 тыс. руб. в месяц, максимальная может достигать 350 тыс. руб. Пешие же курьеры получают от 105 тыс. до 200 тыс. руб.