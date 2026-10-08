Продажи немецкого вина в России выросли более чем на 7%

В январе—августе 2026 года продажи тихого вина из Германии в российской рознице выросли на 7,2% год к году, до 797,01 тыс. декалитров (дал), следует из данных участников алкогольного рынка. Германия стала одной из трех стран в топ-10 по реализации такой продукции, которым удалось нарастить продажи в России. Увеличение реализации также отмечается у вина из Чили — на 28,4%, до 1,81 млн дал, и ЮАР — на 8,9%, до 1,28 млн дал.