Продажи немецкого вина в России выросли более чем на 7%
08.10.2026, 07:01
У россиян неожиданно проснулся интерес к немецкому рислингу. Несмотря на существенное повышение стоимости, розничные продажи тихого вина из Германии в России в январе—августе 2026 года выросли на 7,2% год к году.
В январе—августе 2026 года продажи тихого вина из Германии в российской рознице выросли на 7,2% год к году, до 797,01 тыс. декалитров (дал), следует из данных участников алкогольного рынка. Германия стала одной из трех стран в топ-10 по реализации такой продукции, которым удалось нарастить продажи в России. Увеличение реализации также отмечается у вина из Чили — на 28,4%, до 1,81 млн дал, и ЮАР — на 8,9%, до 1,28 млн дал.
Для сравнения: продажи российского тихого вина в январе—августе 2026 года снизились на 5,6% год к году, до 23,29 млн дал. Сильнее всего продажи сократились у испанского вина — на 20,9%, до 1,36 млн дал, и абхазского — на 19,3%, до 578,04 тыс. дал. Продажи тихого вина в целом уменьшились на 4,4%, до 39,02 млн дал. Спрос на такую продукцию в целом снижается из-за ее подорожания и переориентации потребителей на более дешевые алкогольные альтернативы, например коктейли.