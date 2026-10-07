Приморская колония покупает гильотину

Как следует из конкурсной документации, речь идет о закупке одной электромеханической гильотины из инструментальной легированной стали марки «9 CrSi». У предмета закупки должно быть четыре режущих кромки; гильотина должна уметь резать объекты длиной до 2,5 м из материала прочностью до 400 Н/кв. мм.