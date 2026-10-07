Приморская колония покупает гильотину
07.10.2026, 19:39
Исправительная колония N22 главного управления ФСИН по Приморскому краю закупает на конкурсе гильотину, намереваясь заплатить за нее 2,23 млн руб. Это следует из данных портала госзакупок; соответствующее уведомление было размещено пенитенциарным учреждением на нем 5 октября.
Как следует из конкурсной документации, речь идет о закупке одной электромеханической гильотины из инструментальной легированной стали марки «9 CrSi». У предмета закупки должно быть четыре режущих кромки; гильотина должна уметь резать объекты длиной до 2,5 м из материала прочностью до 400 Н/кв. мм.
От поставщика ждут, что он доставит свой товар в поселок Волчанец Приморского края, где расположена колония. Заявки на конкурс принимаются до 13 октября 2026 года.