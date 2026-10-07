«Сибирь» проиграла «Салават Юлаеву» в овертайме матча КХЛ

«Хороший первый период, много движения, но мастерства не так много. Забили бы больше — создали бы задел. Мы хотим в такой хоккей играть, как в первом периоде, но ребята не выдерживают, одни и те же играют, график тяжелый. Проиграли, но никто не сдается, кто есть в составе — они будут выходить и выкладываться. Тэйлор Бек сегодня вышел на тренировку, отработал, планируем его на следующую игру», — прокомментировал итог встречи главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.