«Сибирь» проиграла «Салават Юлаеву» в овертайме матча КХЛ
07.10.2026, 19:29
ХК «Сибирь» уступил «Салават Юлаеву» в овертайме матча КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:4 (0:1, 1:2, 3:1, 1:0) в пользу уфимцев. В составе новосибирцев четыре шайбы оформили Павел Тютнев, Даррен Диц, Архип Неколенко и Степан Никулин.
«Хороший первый период, много движения, но мастерства не так много. Забили бы больше — создали бы задел. Мы хотим в такой хоккей играть, как в первом периоде, но ребята не выдерживают, одни и те же играют, график тяжелый. Проиграли, но никто не сдается, кто есть в составе — они будут выходить и выкладываться. Тэйлор Бек сегодня вышел на тренировку, отработал, планируем его на следующую игру», — прокомментировал итог встречи главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.
После 13 матчей новосибирская команда занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции КХЛ, имея на счету девять очков. Следующую игру «Сибирь» проведет с «Трактором» 10 октября.