— Дорогой Рашид Гумарович! Мы с Вами знакомы много лет, и я по-прежнему восхищаюсь вашим самоотверженным служением на всех постах — в ФСБ, во главе МВД РФ и по сей день. Вы — государственник, профессионал и выдержанный человек, который никогда не повышал голоса, но всегда добивался от подчиненных поставленных задач. Неслучайно Вас ценят Ваши коллеги по работе, уважают руководители нашей страны. Желаю Вам долголетия и неиссякаемой энергии, всегда чувствовать свою востребованность — ведь в этом возрасте еще рано думать о том, что пора на покой. Всего наилучшего вашей семье!