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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Дни рождения

08.10.2026, 01:07
Сегодня исполняется 70 лет первому заместителю секретаря Совета безопасности РФ Рашиду Нургалиеву
Рашид Нургалиев

Рашид Нургалиев

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Его поздравляет первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета федерации Владимир Джабаров:
— Дорогой Рашид Гумарович! Мы с Вами знакомы много лет, и я по-прежнему восхищаюсь вашим самоотверженным служением на всех постах — в ФСБ, во главе МВД РФ и по сей день. Вы — государственник, профессионал и выдержанный человек, который никогда не повышал голоса, но всегда добивался от подчиненных поставленных задач. Неслучайно Вас ценят Ваши коллеги по работе, уважают руководители нашей страны. Желаю Вам долголетия и неиссякаемой энергии, всегда чувствовать свою востребованность — ведь в этом возрасте еще рано думать о том, что пора на покой. Всего наилучшего вашей семье!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Газета «Коммерсантъ» №186

от 08.10.2026, стр. 3
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