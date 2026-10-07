Власти Краснодара поддержали запрет на ночное движение мототранспорта
07.10.2026, 19:17
Власти и жители Краснодара поддержали введение ограничений на движение мототранспорта в ночное время. С соответствующей инициативой к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обратился начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Олег Агарков. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодара.
Предложение об ограничении движения мототранспорта обсудили в городе. По итогам рассмотрения инициативы власти Краснодара поддержали установление ограничений с 22:00 до 06:00. Теперь окончательное решение по этому вопросу должны принять краевая комиссия и губернатор Краснодарского края.
«Вопрос серьезный, его поднимают и жители Краснодара, и МВД. Мы проголосовали единогласно: город поддерживает введение ограничений на движение мототранспорта с 22:00 до 06:00. Теперь окончательное решение — за краевой комиссией и губернатором»,— отметил исполняющий полномочия главы Краснодара Дмитрий Васильев.
Инициатива предусматривает ограничение движения сразу нескольких видов мототранспорта. В перечень вошли трициклы, квадроциклы, мопеды, легкие квадрициклы, питбайки, мотороллеры с объемом двигателя до 125 куб. см и мотоциклы. Ограничения не предлагается распространять на мототранспорт экстренных служб.
Отдельное ограничение на движение мотоциклов уже действует в Краснодаре. В конце сентября в краевой столице вступил в силу запрет на движение мотоциклов по Кубанской Набережной. Он действует ежедневно с 21:00 до 07:00 на участке от улицы Тургенева до улицы Оранжерейной.
Как сообщили в администрации города, возможность введения более широких ограничений связана с инициативой регионального управления МВД. Согласно указу президента РФ, принимать решения об ограничениях движения на региональном уровне могут главы субъектов.