Власти Краснодара поддержали запрет на ночное движение мототранспорта

Отдельное ограничение на движение мотоциклов уже действует в Краснодаре. В конце сентября в краевой столице вступил в силу запрет на движение мотоциклов по Кубанской Набережной. Он действует ежедневно с 21:00 до 07:00 на участке от улицы Тургенева до улицы Оранжерейной.