Билли Новик выставил на продажу квартиру в центре Петербурга за 32,5 млн

Билли Новик — коренной петербуржец. Он родился в Ленинграде и вырос в Купчино. Музыкант окончил Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую медицинскую академию и после этого три года работал врачом-патологоанатомом, прежде чем полностью посвятить себя музыке.