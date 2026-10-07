Билли Новик выставил на продажу квартиру в центре Петербурга за 32,5 млн
07.10.2026, 19:14
Лидер Billy’s Band Билли Новик выставил на продажу квартиру в центре Петербурга на улице Чехова, 4. Стоимость жилья площадью 107,3 кв. м составляет 32,5 млн рублей. Об этом музыкант сообщил на своих страницах в соцсетях.
Господин Новик прожил в квартире девять лет. По его словам, здесь были написаны и записаны альбомы Billy’s Band «Блошиный рынок», «Когда был один» и «Чужие-2», а также придумана концепция джаз-бара The Hat и снято около 200 видеороликов. В разговоре с «Фонтанкой» музыкант уточнил, что продажа квартиры не связана с переездом из Петербурга.
Дом на улице Чехова построили в 1850 году. Жилая площадь квартиры составляет 63,9 кв. м.
Билли Новик — коренной петербуржец. Он родился в Ленинграде и вырос в Купчино. Музыкант окончил Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую медицинскую академию и после этого три года работал врачом-патологоанатомом, прежде чем полностью посвятить себя музыке.
Господин Новик — один из основателей Billy’s Band и автор музыки и текстов большинства песен группы. Он также исполнил песню «Герой» для полнометражного мультфильма «Смешарики. Начало», вышедшего в 2011 году.