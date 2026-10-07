В Херсонской области отец и дочь погибли от удара беспилотника ВСУ

«Машина была полностью уничтожена. Погибли Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна. Александр вместе с супругой Татьяной воспитывал 13 детей. Сейчас Татьяна ждет 14-го ребенка… В июне президент России Владимир Путин лично вручил ей орден "Мать-героиня"»,— уточнил губернатор. Он выразил свои соболезнования семье, пообещав оказать всю необходимую помощь.