В Херсонской области отец и дочь погибли от удара беспилотника ВСУ
07.10.2026, 19:17
Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал в Херсонской области гражданский автомобиль, убив местного пекаря — отца 13 детей — и его 15-летнюю дочь. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
По его словам, атака произошла в районе Рыково Генического округа в 120 км от линии боевого соприкосновения. Украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю местного пекаря.
«Машина была полностью уничтожена. Погибли Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна. Александр вместе с супругой Татьяной воспитывал 13 детей. Сейчас Татьяна ждет 14-го ребенка… В июне президент России Владимир Путин лично вручил ей орден "Мать-героиня"»,— уточнил губернатор. Он выразил свои соболезнования семье, пообещав оказать всю необходимую помощь.