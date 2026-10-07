Стоимость нефти Brent поднималась выше $102 за баррель
07.10.2026, 19:30
Декабрьский фьючерс на нефть Brent в 16:40 мск подорожал до $102,59 за баррель. К 18:45 цена пошла на спад: сейчас нефть этой марки торгуется на уровне $101,9 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. С начала торговой сессии цена выросла на 0,5%.
Стоимость американской нефти марки WTI поднималась до $91 за баррель, но вернулась к значениям предыдущего дня — $89,49 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 3,1 млн баррелей, следует из доклада американского Минэнерго. Товарные запасы бензина в стране выросли на 382 тыс. баррелей.