Продажи автомобилей Mercedes-Benz упали на 8% в третьем квартале

Согласно заявлению Mercedes-Benz, слабые квартальные продажи связаны с «сохраняющимися сложными рыночными условиями в Китае». Продажи автомобилей под брендом Mercedes-Benz упали в третьем квартале на 31%. В США их продажи выросли на 6%, а в Европе — на 5%, в том числе в Германии — на 13%.