Продажи автомобилей Mercedes-Benz упали на 8% в третьем квартале
07.10.2026, 18:56
Продажи автомобилей под брендом Mercedes?Benz в третьем квартале упали на 8%, до 407,2 тыс. штук. Такие данные опубликовала сама автокомпания. Продажи всего концерна Mercedes-Benz Group сократились чуть меньше — на 6%, до 491,7 тыс. автомобилей. Продажи его электромобилей выросли год к году на 52%, составив 78,1 тыс.
Согласно заявлению Mercedes-Benz, слабые квартальные продажи связаны с «сохраняющимися сложными рыночными условиями в Китае». Продажи автомобилей под брендом Mercedes-Benz упали в третьем квартале на 31%. В США их продажи выросли на 6%, а в Европе — на 5%, в том числе в Германии — на 13%.
После публикации этих данных акции Mercedes-Benz подешевели на 2%. Полную финансовую отчетность за третий квартал компания должна представить 28 октября.