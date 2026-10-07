Украинский дрон разрушил в Мелитополе дом пропавшего без вести участника СВО
07.10.2026, 18:59
Беспилотник ВСУ разрушил частный дом участника СВО в Мелитополе, в котором проживала его семья из четырех человек, сообщили “Ъ” в администрации региона. По словам чиновников, в результате атаки пострадали два человека, в том числе малолетний ребенок. Медики оказывают им помощь.
В доме после попадания БПЛА начался пожар, здание сильно пострадало. Как позже стало известно, этот дом принадлежал участнику СВО, который в сентябре пропал без вести на фронте.