Экспертиза одобрила проект четвертого дома на месте IV очереди «Арсенала»
07.10.2026, 19:01
Пермское ООО «Строительная экспертиза» выдало положительное заключение негосударственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по многоквартирному жилому дому № 4 с помещениями общественного назначения и автостоянкой на месте IV очереди комплекса «Арсенал» в Перми. Об этом свидетельствует информация в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).
Застройщиком является ООО СЗ «Стройтехмонтаж», которое входит в структуру девелопера «Мегаполис». Проектную документацию подготовило челябинское ООО «Реконпроект».
Комплекс «Мегаполиса» в квартале №272, ограниченном улицами Чернышевского, Вильгельма де Геннина, Карла Модераха, Василия Татищева и Героев Хасана имеет наименование «Живые кварталы “Моменты”». Территорию квартала №272 в Перми «Мегаполис» приобрел у холдинга «Сатурн-Р» в 2021 году, многопрофильная компания Александра Репина не смогла ее застроить. «Мегаполис» презентовал концепцию освоения бывшей IV очереди ЖК «Арсенал» на региональном градсовете в 2022 году. Для возведения жилого комплекса компания согласовала с краевыми властями повышение высотности застройки с шести до 20, 21, 22, 25 и 30 этажей.
В целом девелопер рассчитывает возвести в этой локации примерно 149 тыс. кв. м жилья. В составе комплекса запроектировано также около 1150 машино-мест. Кроме того, он построит детский сад на 100 мест, улицы, три остановки общественного транспорта.