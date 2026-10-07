Экспертиза одобрила проект четвертого дома на месте IV очереди «Арсенала»

Комплекс «Мегаполиса» в квартале №272, ограниченном улицами Чернышевского, Вильгельма де Геннина, Карла Модераха, Василия Татищева и Героев Хасана имеет наименование «Живые кварталы “Моменты”». Территорию квартала №272 в Перми «Мегаполис» приобрел у холдинга «Сатурн-Р» в 2021 году, многопрофильная компания Александра Репина не смогла ее застроить. «Мегаполис» презентовал концепцию освоения бывшей IV очереди ЖК «Арсенал» на региональном градсовете в 2022 году. Для возведения жилого комплекса компания согласовала с краевыми властями повышение высотности застройки с шести до 20, 21, 22, 25 и 30 этажей.