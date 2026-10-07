Уфимский «Салават Юлаев» победил «Сибирь» со счетом 5:4
07.10.2026, 18:44
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» одолел новосибирскую «Сибирь» на льду «Сибирь Арены». Первую и единственную шайбу в первом периоде забросил «сибиряк» Павел Тютнев.
Во втором периоде уфимцы пропустили вторую шайбу — Даррен Диц точным броском смог поразить ворота уфимского голкипера Семена Вязового. Спустя недолгое время «юлаевец» Дин Стюарт отыграл одну шайбу — 2:1. Но до конца второго периода «Сибирь» смогла еще немного оторваться от гостей матча: шайбу забросил Архип Неколенко. Счет стал 3:1 в пользу «Сибири».
В третьем периоде уфимцы усилили атаки на ворота соперника и это дало плоды: Денис Орлович-Грудков сделал счет 3:2, а вскоре Девин Броссо сравнял счет.
Вывел «юлаевцев» вперед Шелдон Ремпал, точным броском в нижнюю «девятку» — 3:4. Удержать лидерство уфимцы не смогли — Степан Никулин забросил четвертую шайбу в ворота Семена Вязового.
Определить победителя до конца основного времени матча не удалось, поэтому был объявлен овертайм в формате «три на три». Поставил точку в игре «юлаевец» Данил Алалыкин, ему удалось забросить победную шайбу, несмотря на удар Даррена Дица локтем в лицо.
9 октября «Салават Юлаев», который занимает третье место в восточной конференции, встретится в Магнитогорске с лидером — местным «Металлургом».