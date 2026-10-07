Уфимский «Салават Юлаев» победил «Сибирь» со счетом 5:4

Определить победителя до конца основного времени матча не удалось, поэтому был объявлен овертайм в формате «три на три». Поставил точку в игре «юлаевец» Данил Алалыкин, ему удалось забросить победную шайбу, несмотря на удар Даррена Дица локтем в лицо.