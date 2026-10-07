Нобелевку по химии в 2026 году дали за прорыв в разработке новых лекарств

В среду, 7 октября, Нобелевскую премию по химии присудили французскому исследователю Анри Кагану и японскому ученому Кэнсо Соаю за открытие «нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе». Они позволили химикам проводить «реакции, целенаправленно ведущие к гомохиральности». Для понимания сути открытия необходимо знать, что все аминокислоты существуют в виде двух зеркальных вариантов, но в подавляющем большинстве живых организмов присутствует только один из них. Эта особенность и называется гомохиральностью (от греческих слов «одинаковый» и «рука»). Проблема состояла в том, что при экспериментах с химическими реакциями ученые всегда получали в пробирках оба зеркальных варианта в равных пропорциях. Это создавало проблемы при разработке молекул, взаимодействующих с живыми организмами (например, в фармацевтике), поскольку желаемый эффект оказывает только один из двух вариантов. Открытия нобелиатов позволили ученым проводить химические реакции, целенаправленно ведущие к гомохиральности.