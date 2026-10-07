Елена Дятлова избрана главой Калининграда

Госпожа Дятлова ранее занимала должность главы администрации Калининграда. В 2013 году она начала работать в правительстве Калининградской области, а с 2015 года возглавляла министерство развития инфраструктуры региона. В 2020 году горсовет избрал ее главой администрации Калининграда, в 2022 году переизбрал на второй срок.