Елена Дятлова избрана главой Калининграда
07.10.2026, 18:27
Депутаты городского совета Калининграда избрали Елену Дятлову главой городского округа «Город Калининград». Председателем горсовета стал Олег Аминов, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
Решения приняли 7 октября на первом заседании нового состава городского совета. Голосование по кандидатам было тайным. Новый состав горсовета насчитывает 30 депутатов, 73% из них избраны впервые.
Госпожа Дятлова ранее занимала должность главы администрации Калининграда. В 2013 году она начала работать в правительстве Калининградской области, а с 2015 года возглавляла министерство развития инфраструктуры региона. В 2020 году горсовет избрал ее главой администрации Калининграда, в 2022 году переизбрал на второй срок.
Олег Аминов ранее занимал должность главы города.
После избрания губернатор региона Алексей Беспрозванных призвал депутатов и руководство города сосредоточиться в том числе на формировании бюджета и согласовании городского и областного финансовых планов. При распределении средств он предложил учитывать задачи развития Калининграда и обращения жителей.