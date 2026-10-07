Корпоративные новости на “Ъ FM”
07.10.2026, 19:30
Т-Банк объявил о запуске нового поколения своего супераппа в рамках концепции дофамин-банкинга. Основная идея приложения нового поколения заключается в простоте и уникальных для рынка продуктах, говорится в сообщении банка. Пользователь новой версии супераппа может управлять счетами и кредитами других банков в рамках мультибанкига, пользоваться новыми продуктами и сервисами, а также ежедневно анализировать траты и финансовое поведение с помощью аналитики финансов на основе ML-моделей. В рамках нового этапа банк также тестирует возможность обращаться в поддержку с помощью голосовых сообщений.
Рижский цветочный рынок выставят на торги для реализации проекта комплексного развития территорий, сообщает агентство «Москва». Здания, в том числе универмаг «Крестовский», на участке на проспекте Мира подлежат сносу или реконструкции. Начальная цена лота превышает 155 млн руб.
РЖД начали тестировать оборудование для спутниковой связи в поездах, сообщил замгенерального директора перевозчика Евгений Чаркин. По его оценкам, при наличии необходимого оборудования высокоскоростной интернет появится в российских поездах в 2028 году.