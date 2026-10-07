Т-Банк объявил о запуске нового поколения своего супераппа в рамках концепции дофамин-банкинга. Основная идея приложения нового поколения заключается в простоте и уникальных для рынка продуктах, говорится в сообщении банка. Пользователь новой версии супераппа может управлять счетами и кредитами других банков в рамках мультибанкига, пользоваться новыми продуктами и сервисами, а также ежедневно анализировать траты и финансовое поведение с помощью аналитики финансов на основе ML-моделей. В рамках нового этапа банк также тестирует возможность обращаться в поддержку с помощью голосовых сообщений.