Определились четвертьфиналистки турнира WTA 1000 в Пекине
07.10.2026, 18:22
Седьмая ракетка мира Элина Свитолина со счетом 6:2, 6:3 победила американку Энн Ли в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Пекине. Украинка стала последней четвертьфиналисткой.
Следующей соперницей Элины Свитолиной станет китаянка Чжэн Циньвэнь, которая занимает 54-е место в мировом рейтинге. Полька Ига Швёнтек (9-я в мире) сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс (19-я). Россиянка Мирра Андреева (5-я) встретится со своей соотечественницей Екатериной Александровой (28-я). Также путевку в полуфинал разыграют чешские теннисистки Каролина Мухова (8-я) и Никола Бартунькова (34-я).
Общий призовой фонд турнира в Пекине составляет $9,4 млн. В прошлом году победительницей стала американка Аманда Анисимова.