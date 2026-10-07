Определились четвертьфиналистки турнира WTA 1000 в Пекине

Следующей соперницей Элины Свитолиной станет китаянка Чжэн Циньвэнь, которая занимает 54-е место в мировом рейтинге. Полька Ига Швёнтек (9-я в мире) сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс (19-я). Россиянка Мирра Андреева (5-я) встретится со своей соотечественницей Екатериной Александровой (28-я). Также путевку в полуфинал разыграют чешские теннисистки Каролина Мухова (8-я) и Никола Бартунькова (34-я).