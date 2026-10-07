Таганский суд Москвы оштрафовал Zoom на 66 млн рублей
07.10.2026, 18:56
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию Zoom Video Communications на 65,9 млн рублей за повторное игнорирование требований российского законодательства. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Административный протокол в отношении компании был составлен по статье о неисполнении иностранными лицами в интернете обязанностей по созданию филиала, формы для обращений или личного кабинета или юридического лица в России (ч. 3 ст. 13.49 КоАП).
Платформу для видеозвонков неоднократно штрафовали в России. Закон об иностранных интернет-компаниях обязывает сервисы с ежедневной аудиторией от 500 тыс. человек открывать филиалы или представительства в России. Также среди требований — регистрация личного кабинета на сайте Роскомнадзора и размещение электронной формы обратной связи.