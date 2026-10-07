Таганский суд Москвы оштрафовал Zoom на 66 млн рублей

Платформу для видеозвонков неоднократно штрафовали в России. Закон об иностранных интернет-компаниях обязывает сервисы с ежедневной аудиторией от 500 тыс. человек открывать филиалы или представительства в России. Также среди требований — регистрация личного кабинета на сайте Роскомнадзора и размещение электронной формы обратной связи.