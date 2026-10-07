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Выпуск газеты №185«Ъ» Газета
Происшествия

Российский турист разбился в Турции во время полета на параплане

07.10.2026, 18:36
Россиянин Александр Кишенет погиб во время полета на параплане в районе турецкого города Фетхие, сообщает CNN Turk. Он оттолкнулся от края скалы, но сорвался вниз и разбился насмерть.
Взлетно-посадочная площадка на горе Бабадаг находится на высоте 1,9 км над уровнем моря. Мужчина скончался на месте. Его тело доставили в морг.
На место гибели россиянина прибыли спасатели, врачи и сотрудники правоохранительных органов. Полиция расследует обстоятельства смерти мужчины.
Турция
Азия
Ближний Восток