Российский турист разбился в Турции во время полета на параплане
07.10.2026, 18:36
Россиянин Александр Кишенет погиб во время полета на параплане в районе турецкого города Фетхие, сообщает CNN Turk. Он оттолкнулся от края скалы, но сорвался вниз и разбился насмерть.
Взлетно-посадочная площадка на горе Бабадаг находится на высоте 1,9 км над уровнем моря. Мужчина скончался на месте. Его тело доставили в морг.
На место гибели россиянина прибыли спасатели, врачи и сотрудники правоохранительных органов. Полиция расследует обстоятельства смерти мужчины.