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Выпуск газеты №185«Ъ» Газета
Средняя Волга

В Пензенской области увеличили выплату за контракт с Минобороны до 1,4 млн руб.

07.10.2026, 18:11
В Пензенской области увеличили региональную выплату за контракт на военную службу. Из областного бюджета платят 1 млн руб. Дополнительно предусмотрена федеральная выплата в 400 тыс. руб.

Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

С учетом всех выплат и денежного довольствия общий доход за первый год службы может составить до 5 млн руб. Военнослужащим также доступно списание кредитных долгов на сумму до 10 млн руб. Заключить контракт могут граждане в возрасте от 18 до 65 лет.
Участникам СВО и их семьям в регионе предоставляют более 40 видов поддержки.

Нина Шевченко