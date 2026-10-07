В Пензенской области увеличили выплату за контракт с Минобороны до 1,4 млн руб.
07.10.2026, 18:11
В Пензенской области увеличили региональную выплату за контракт на военную службу. Из областного бюджета платят 1 млн руб. Дополнительно предусмотрена федеральная выплата в 400 тыс. руб.
С учетом всех выплат и денежного довольствия общий доход за первый год службы может составить до 5 млн руб. Военнослужащим также доступно списание кредитных долгов на сумму до 10 млн руб. Заключить контракт могут граждане в возрасте от 18 до 65 лет.
Участникам СВО и их семьям в регионе предоставляют более 40 видов поддержки.