В Пензенской области увеличили выплату за контракт с Минобороны до 1,4 млн руб.

С учетом всех выплат и денежного довольствия общий доход за первый год службы может составить до 5 млн руб. Военнослужащим также доступно списание кредитных долгов на сумму до 10 млн руб. Заключить контракт могут граждане в возрасте от 18 до 65 лет.