Гендиректор «Патриота» Игорь Васильев вернется домой

Хамовническом райсуд Москвы рассмотрит ходатайство о домашнем аресте гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева, заподозренного в получении взяток, сообщает корреспондент “Ъ”. По данным СМИ, Васильеву вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму от 18 до 80 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ранее, 2 октября, суд арестовал двух его заместителей — Сергея Федосова и Алексея Павлюкова. Первому инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а второму — взяточничество (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 3 октября суд отправил под домашний арест предполагаемого взяткодателя, гендиректора и учредителя ООО «Гермес» Евгения Мариева. Эта компания осуществляла комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Подмосковья, а также филиала парка «Патриот» в Кронштадте (Санкт-Петербург). Также домой по решению суда вернулись еще два предпринимателя, Владимир Наюн и Евгений Зелькин, фигурирующие в данном деле.

Господин Васильев, отметим, прежде чем возглавить парк «Патриот», являлся членом Совета федерации, губернатором Кировской области, аудитором Счетной палаты и руководил рядом ведомств.

Мария Локотецкая