Сергей Шишкарев сообщил о завершении сделки по продаже доли в ГК «Дело»
07.10.2026, 17:51
Сделка по выкупу доли Сергея Шишкарева в группе компаний «Дело» госкорпорацией «Росатом» закрыта. Об этом бизнесмен сообщил в обращении к сотрудникам холдинга, отметив, что в ближайшее время сложит полномочия председателя совета директоров и покинет компанию.
«Для меня это безумно тяжелое, хотя и единственно верное в сложившихся обстоятельствах решение»,— заявил господин Шишкарев, подчеркнув, что создавал и развивал компанию на протяжении 33 лет. За это время ГК «Дело» прошла путь от экспедиторской компании до крупнейшего транспортного холдинга национального значения.
Основатель назвал предприятие своим «детищем» и «делом всей жизни», поблагодарив сотрудников за поддержку и добросовестную работу. Отдельно он отметил коллектив новороссийского подразделения, который, по его словам, «не посрамил звание города-героя в эти трудные для него дни».
Управление группой передается «Росатому». Господин Шишкарев выразил надежду, что госкорпорация сохранит наследие и ценности ГК «Дело», обеспечив преемственность ее развития. «Верил и верю, что у компании блестящие перспективы, а ее самые большие успехи еще впереди»,— сказал он.