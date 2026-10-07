Сергей Шишкарев сообщил о завершении сделки по продаже доли в ГК «Дело»

«Для меня это безумно тяжелое, хотя и единственно верное в сложившихся обстоятельствах решение»,— заявил господин Шишкарев, подчеркнув, что создавал и развивал компанию на протяжении 33 лет. За это время ГК «Дело» прошла путь от экспедиторской компании до крупнейшего транспортного холдинга национального значения.