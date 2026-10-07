OpenAI не подтвердила причастность к атаке ИИ-агентов на Wikimedia
07.10.2026, 18:24
Компания OpenAI пока не нашла подтверждений того, что активность ее ИИ-агентов связана со сбоем в работе ресурсов Wikimedia Foundation, оператора интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом пресс-служба компании заявила «РИА Новости».
Накануне Wikimedia Foundation сообщила о массовом проникновении неавторизованных агентов OpenAI на свои платформы. Инцидент произошел в мае. Боты вносили правки в статьи и несколько раз пытались взломать веб-редактор Etherpad для получения информации с других сайтов.
Из-за того, что ИИ-агенты отправляли сотни тысяч запросов к проектам Wikimedia, в «Викиданных» произошел сбой. Оператор отметил, что подобные атаки могут привести к утечке конфиденциальной информации и нарушению работы веб-сайтов. В пресс-службе OpenAI добавили, что продолжают расследование произошедшего.