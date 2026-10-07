РЖД начала тестировать оборудование для спутниковой связи в поездах
07.10.2026, 17:58
РЖД начала тестировать оборудование для спутниковой связи от российской аэрокосмической компании «Бюро 1440» в поездах. Об этом сообщил заместитель генерального директора перевозчика Евгений Чаркин. Испытания, по его словам, начались около месяца назад и идут хорошо.
«Поэтому с уверенностью смотрим на то, что, когда будет готова инфраструктура, развернутая коллегами, мы оперативно ее подхватим и оборудуем наши поезда и обеспечим пассажиров качественной связью»,— сказал господин Чаркин на форуме «Цифровые решения» (цитата по «РИА Новости»).
По оценкам Евгения Чаркина, при наличии необходимого оборудования высокоскоростной интернет появится в российских поездах в 2028 году.