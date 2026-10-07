РЖД начала тестировать оборудование для спутниковой связи в поездах

РЖД начала тестировать оборудование для спутниковой связи от российской аэрокосмической компании «Бюро 1440» в поездах. Об этом сообщил заместитель генерального директора перевозчика Евгений Чаркин. Испытания, по его словам, начались около месяца назад и идут хорошо.