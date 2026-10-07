На Кубани предложили разрешить строительство в зонах подтопления
07.10.2026, 17:42
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил депутатам Госдумы от региона изменить нормы Водного кодекса РФ, регулирующие строительство в зонах затопления и подтопления. По его словам, в границах населенных пунктов Кубани в низинах расположено более 500 тыс. земельных участков, которые могли бы быть освоены при наличии инженерной защиты от паводков и соблюдении градостроительных норм. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.
«Необходимо разделить правовое регулирование этих зон»,— заявил господин Кондратьев на встрече с депутатами Госдумы нового созыва. По его словам, действующие нормы запрещают строительство в зонах затопления и подтопления без учета возможностей инженерной защиты территорий.
Депутат Госдумы Иван Демченко сообщил, что соответствующий законопроект нуждается в корректировке. По его словам, вопросы к действующим нормам возникли не только у Краснодарского края, но и у других регионов. «По зонам подтопления отрегулируем законопроект. Он действительно нуждается в корректировке»,— сказал господин Демченко.
Он также сообщил, что Минстрой России уточнил возможность завершения строительства объектов, которые возводятся на участках, подверженных подтоплению.
На встрече губернатор и депутаты также обсудили вопросы жилищного строительства, медицинской помощи и кадрового обеспечения социальной сферы. Депутат Госдумы Николай Осадчий отметил, что значительная часть обращений избирателей связана с жилищным строительством, в частности с работой управляющих компаний, а также с медицинской помощью и обеспечением отрасли кадрами.