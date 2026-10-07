На Кубани предложили разрешить строительство в зонах подтопления

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил депутатам Госдумы от региона изменить нормы Водного кодекса РФ, регулирующие строительство в зонах затопления и подтопления. По его словам, в границах населенных пунктов Кубани в низинах расположено более 500 тыс. земельных участков, которые могли бы быть освоены при наличии инженерной защиты от паводков и соблюдении градостроительных норм. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.