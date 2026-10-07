В Москве выделили 450 млн рублей субсидий операторам каршеринга и такси

Как подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, таксомоторные компании получают финансовую поддержку с 2012 года, что позволяет им компенсировать часть затрат при покупке автомобилей. Всего они получили более 2,9 млрд руб. и приобрели больше 94 тыс. машин.