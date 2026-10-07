В Москве выделили 450 млн рублей субсидий операторам каршеринга и такси
07.10.2026, 17:53
Правительство Москвы выделило 450 млн руб. субсидий операторам каршеринга и такси в 2026 году на развитие сервисов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.
Как подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, таксомоторные компании получают финансовую поддержку с 2012 года, что позволяет им компенсировать часть затрат при покупке автомобилей. Всего они получили более 2,9 млрд руб. и приобрели больше 94 тыс. машин.
В Москве сервисам каршеринга выделяют субсидии с 2018 года. За это время они получили 1,6 млрд руб. и закупили 66,5 тыс. автомобилей.