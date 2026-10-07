Пашинян: проникший в село Шаки азербайджанец будет отбывать наказание в Армении
07.10.2026, 17:34
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что гражданин Азербайджана, проникший в один из домов в армянском селе Шаки, должен отбыть как минимум часть наказания на армянской территории. При этом он подчеркнул, что в Азербайджане в отношении мужчины также возбуждено уголовное дело.
«Однозначно и бесспорно, произошедшее в Армении является уголовным преступлением. Дело должно быть расследовано и направлено в суд. Суд, в свою очередь, должен вынести решение, которое должно вступить в законную силу, и отбывание наказания — по крайней мере его части — должно быть реализовано в Армении. В чем проблема?»,— сказал Никол Пашинян во время заседания парламента (цитата по News.am). Так он ответил на вопрос оппозиционного депутата о судьбе задержанного азербайджанца.
Как сообщила Генпрокуратура Армении, 1 октября азербайджанский военнослужащий проник в один из домов села Шаки в Сюникской области Армении. Когда его нашли хозяева дома, он открыл огонь и ранил женщину. Затем он скрылся в другом доме, но его нашли и задержали правоохранительные органы. Ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, незаконном обороте оружия и нарушении неприкосновенности жилища.