Пашинян: проникший в село Шаки азербайджанец будет отбывать наказание в Армении

Как сообщила Генпрокуратура Армении, 1 октября азербайджанский военнослужащий проник в один из домов села Шаки в Сюникской области Армении. Когда его нашли хозяева дома, он открыл огонь и ранил женщину. Затем он скрылся в другом доме, но его нашли и задержали правоохранительные органы. Ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, незаконном обороте оружия и нарушении неприкосновенности жилища.