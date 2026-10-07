В Финляндии предложили поднять пенсионный возраст до 70 лет
07.10.2026, 17:30
Минфин Финляндии представил проект реформы социального обеспечения, включающий повышение нижнего пенсионного возраста до 70 лет. Мера предполагает постепенное увеличение порога выхода на пенсию на шесть месяцев для каждой следующей возрастной группы. По подсчетам ведомства, это может увеличить число работающих граждан на рынке труда от 50 тыс. до 120 тыс. человек, сообщает телерадиокомпания Yle.
В основе реформы лежит стремление остановить рост госдолга, который за последние пять лет увеличился с 75% до рекордных 90,3% ВВП, и укрепить основы социального государства. Для этого Минфин предлагает не только увеличить пенсионный возраст, но и провести масштабное сокращение расходов в социальной сфере, здравоохранении и образовании, а также уменьшить количество муниципалитетов, что сулит экономию порядка €220 млн.
Кроме того, в проекте упоминаются отмена или сокращение пособий по уходу за ребенком на дому — это может вывести на рынок труда дополнительно около 10 тыс. человек. Предлагается пересмотреть перечень оплачиваемых государством медицинских услуг и льгот, в том числе субсидий и налоговых преференций для бизнеса.
В докладе «Доверие к будущему», представленном Минфином, подчеркивается, что меры направлены на стимулирование долгосрочного экономического роста и улучшение баланса госбюджета на 8–€11 млрд. Однако об утверждении реформы пока речи нет: предложения станут основой для программы следующего правительства после парламентских выборов.