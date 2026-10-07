В Финляндии предложили поднять пенсионный возраст до 70 лет

В основе реформы лежит стремление остановить рост госдолга, который за последние пять лет увеличился с 75% до рекордных 90,3% ВВП, и укрепить основы социального государства. Для этого Минфин предлагает не только увеличить пенсионный возраст, но и провести масштабное сокращение расходов в социальной сфере, здравоохранении и образовании, а также уменьшить количество муниципалитетов, что сулит экономию порядка €220 млн.