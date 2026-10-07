В Казахстане допустили блокировку аккаунтов в соцсетях для детей младше 16 лет

«При разработке правил будут учитываться действующие механизмы онлайн-платформ, возможности идентификации с использованием искусственного интеллекта, просматриваемый контент и активность пользователя»,— сказал премьер Казахстана. В пример он привел технологию Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Agekey, которая определяет возраст пользователя по биометрии.