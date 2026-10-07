В Казахстане допустили блокировку аккаунтов в соцсетях для детей младше 16 лет
07.10.2026, 17:37
Власти Казахстана рассмотрят вопрос о временной блокировке аккаунтов в соцсетях для пользователей, не достигших 16 лет. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос, передает «Казинформ».
Поправки войдут в закону «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». По словам господина Бектенова, сейчас инициатива находится на рассмотрении депутатов Курултая (парламента).
«При разработке правил будут учитываться действующие механизмы онлайн-платформ, возможности идентификации с использованием искусственного интеллекта, просматриваемый контент и активность пользователя»,— сказал премьер Казахстана. В пример он привел технологию Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Agekey, которая определяет возраст пользователя по биометрии.
Под запрет могут попасть TikTok, Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), соцсеть X и «ВКонтакте». Исключение сделают только для мессенджеров. Для внедрения новых требований предусмотрят переходный период.