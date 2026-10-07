Правительство утвердило стипендии имени Курчатова и Александрова
В российских вузах появится стипендия имени Курчатова
07.10.2026, 17:30
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении стипендии имени советских физиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. Согласно документу, претендовать на выплату смогут студенты профильных специальностей, участвующие в исследовательской деятельности и разработках, имеющие научные публикации и выступающие на конференциях. Студенты будут получать 30 тыс. руб. ежемесячно, аспиранты — 50 тыс. руб.
Стипендию имени Игоря Курчатова будут назначать за достижения в области физики и радиохимии, имени Анатолия Александрова — в области электро- и теплоэнергетики, ядерной энергетики, электротехники и машиностроения.
Начиная с текущего года Минобрнауки будет создавать конкурсные комиссии для обеих стипендий. В рамках комиссии ежегодно будут назначаться по 25 получателей.
Обязательным требованием для получения такой стипендии в том числе считается отсутствие академических задолженностей и оценок «удовлетворительно». Кандидат на стипендию должен иметь не менее 50% оценок «отлично» по итогам промежуточных аттестаций в конкурсный период — с 1 апреля по 31 марта каждого года. Для студентов первых курсов магистратуры и аспирантов будет необходимо иметь только оценки «отлично» по результатам итоговой аттестации (госэкзаменов или защиты выпускной квалификационной работы).
Перед определением стипендиатов Минобрнауки направит предоставленные вузами документы в Курчатовский институт, следует из постановления. Институт, в свою очередь, проведет предварительную экспертизу материалов и проверит кандидатов на соответствие требованиям.