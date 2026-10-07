Правительство утвердило стипендии имени Курчатова и Александрова

Обязательным требованием для получения такой стипендии в том числе считается отсутствие академических задолженностей и оценок «удовлетворительно». Кандидат на стипендию должен иметь не менее 50% оценок «отлично» по итогам промежуточных аттестаций в конкурсный период — с 1 апреля по 31 марта каждого года. Для студентов первых курсов магистратуры и аспирантов будет необходимо иметь только оценки «отлично» по результатам итоговой аттестации (госэкзаменов или защиты выпускной квалификационной работы).