Детский лагерь строгого режима

В 2022 году Минздрав РФ рекомендовал организовать отдых в детских лагерях для детей с аутизмом и другими ментальными заболеваниями вне стадии обострения. С тех пор предусматривается дополнительное финансирование на создание условий для инклюзивного детского отдыха в летних оздоровительных учреждениях, в том числе и на переобучение специалистов, которым предстоит с ними работать. При этом сами вожатые не получают дополнительного образования, ограничиваясь соответствующими курсами в своих вузах. Проходил ли обучение студент педуниверситета, неизвестно. «Вожатый поступил ужасно, и он ответит по закону. Возможно, он уже раскаялся за это. Но раздувать из этого скандал вселенского масштаба бессмысленно, ибо в детских лагерях обычно работают проверенные и ответственные люди. Помните, как подполковник полиции из Самары убил школьницу? Разве после этого устроили проверку всей системы регионального УВД?», — полагает собеседник «Ъ-Волга» в одном из самарских вузов, так же отправляющего своих студентов в детские лагеря на должности вожатых.