Детский лагерь строгого режима
В Самарской области выясняют обстоятельства избиения вожатым двух детей-аутистов
07.10.2026, 17:29
Следственными органами СК России по Самарской области по возбуждено уголовное дело по факту избиения двух мальчиков, страдающих аутизмом в одном из детских лагерей под Сызранью. Подозреваемым является студент Самарского государственного социально-педагогического университета. Вожатый сегодня был задержан в Сызрани, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Происшествие в детском лагере «Дружные ребята» в Сызранском районе произошло еще летом этого года во время первой смены. Однако о нем стало известно после опубликования в сети трех видеороликов, на которых запечатлен процесс избиения вожатым лагеря двух братьев, страдающих аутизмом. Происходящее снимала его коллега, выложив ролики в общий чат сотрудников.
После того как видео было предано широкой огласке, ситуацией заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин, затребовавший доклад о ходе расследования инцидента. Глава ведомства дал поручение руководителю следственного управления СКР по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Сегодня же вожатый был задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 117 УК РФ (истязание). Им оказался некий Артем С. — 20-летний студент Самарского педагогического университета. Официальной информации о его отчислении из вуза не было. Проректор педуниверситета по дополнительному образованию, профориентационной работе и связям с общественностью Алексей Щелков заявил «Ъ-Волга», что не знал о происшествии, попросив прислать официальный запрос.
На видео уже отреагировала депутат Госдумы РФ Дарья Голубева, направившая письма Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Александру Гуцану с просьбой взять на особый контроль расследование этого дела. «Мы требуем не просто увольнения этого вожатого. Мы требуем жесткого разбирательства от Следственного комитета и прокуратуры. Проверять нужно каждого, кто причастен к руководству этого лагеря, кто ставил свою подпись под путевками и кто закрывал глаза на творящийся беспредел», — заявила депутат.
В министерстве образования Самарской области отметили, что взаимодействуют с правоохранительными органами по данной ситуации. Ведомством организована комиссия, которая проверит условия работы лагеря и проанализирует порядок действий персонала и руководства учреждения при возникновении конфликтной ситуации.
В 2022 году Минздрав РФ рекомендовал организовать отдых в детских лагерях для детей с аутизмом и другими ментальными заболеваниями вне стадии обострения. С тех пор предусматривается дополнительное финансирование на создание условий для инклюзивного детского отдыха в летних оздоровительных учреждениях, в том числе и на переобучение специалистов, которым предстоит с ними работать. При этом сами вожатые не получают дополнительного образования, ограничиваясь соответствующими курсами в своих вузах. Проходил ли обучение студент педуниверситета, неизвестно. «Вожатый поступил ужасно, и он ответит по закону. Возможно, он уже раскаялся за это. Но раздувать из этого скандал вселенского масштаба бессмысленно, ибо в детских лагерях обычно работают проверенные и ответственные люди. Помните, как подполковник полиции из Самары убил школьницу? Разве после этого устроили проверку всей системы регионального УВД?», — полагает собеседник «Ъ-Волга» в одном из самарских вузов, так же отправляющего своих студентов в детские лагеря на должности вожатых.