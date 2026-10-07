Более 54% жителей Кубани положительно оценили работу властей
07.10.2026, 17:25
В Краснодарском крае около 54% жителей положительно оценили деятельность органов местного самоуправления в 2025 году. Такие данные приведены в сводном докладе края об эффективности работы муниципальных властей Кубани.
Исследование проводил Краснодарский краевой социологический центр. В городских и муниципальных округах доля положительных оценок составила 54,56%, в муниципальных районах — 54,04%. Наиболее высоко работу местных властей оценили жители Геленджика — 68,8%, Армавира — 65,4% и Ленинградского муниципального округа — 55,3%. Среди муниципальных районов лидерами стали Кореновский с 68,5% положительных оценок, Курганинский — 67,7%, Абинский — 62,2%, Успенский — 62,1% и Тихорецкий — 61,9%.
По совокупности показателей муниципального управления лучшие результаты среди городских и муниципальных округов показали Новороссийск, Армавир и Ленинградский округ. Среди районов в числе лидеров оказались Тихорецкий, Выселковский, Курганинский, Кавказский, Кореновский и Усть-Лабинский.
В сфере жилищной политики и ЖКХ наиболее высокие оценки получили Новороссийск, Армавир, Горячий Ключ и Приморско-Ахтарский. Среди районов лидировали Новокубанский, Кореновский, Тбилисский, Каневской и Курганинский.
В социально-культурной сфере лучшие показатели зафиксированы в Новороссийске, Анапе, Армавире, Туапсинском округе, Сочи и Геленджике. Среди муниципальных районов — в Кореновском, Северском, Новокубанском, Брюховецком, Тихорецком и Апшеронском.
При этом в докладе отмечены муниципалитеты с более низкими итоговыми показателями. Среди городских и муниципальных округов к ним отнесены Краснодар, Туапсинский округ, Анапа и Горячий Ключ. В числе районов с низкими результатами названы Гулькевичский, Староминский, Щербиновский, Отрадненский, Калининский, Лабинский и Новокубанский.
В итоговом зачете эффективность муниципалитетов определяется по пяти направлениям, включая энергосбережение, муниципальное управление, ЖКХ, социально-культурную сферу и экономическое развитие. Краснодар занимает первое место по совокупной оценке с результатом 1,6. По направлению «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» столица Кубани получила третье место, по муниципальному управлению — первое, по жилищной политике и ЖКХ — второе. В социально-культурной сфере Краснодар также занял первое место, как и по направлению «Экономическое развитие».