Более 54% жителей Кубани положительно оценили работу властей

В итоговом зачете эффективность муниципалитетов определяется по пяти направлениям, включая энергосбережение, муниципальное управление, ЖКХ, социально-культурную сферу и экономическое развитие. Краснодар занимает первое место по совокупной оценке с результатом 1,6. По направлению «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» столица Кубани получила третье место, по муниципальному управлению — первое, по жилищной политике и ЖКХ — второе. В социально-культурной сфере Краснодар также занял первое место, как и по направлению «Экономическое развитие».